De zeer grote brand in Wateren (foto: Persbureau Meter)

WATEREN - Vanwege een zeer grote heidebrand in Wateren zijn campings in de omgeving ontruimd.

Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt en boeren in de omgeving brengen water om te helpen bij het blussen. Houd het liveblog hieronder in de gaten voor de laatste ontwikkelingen in het gebied.