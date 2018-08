Deel dit artikel:











Maat is vol voor bewoners aan de Tramwijk in Nieuw-Weerdinge De bewoners van de Tramwijk in Nieuw-Weerdinge zijn niet blij met hun weg (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

NIEUW-WEERDINGE - De maat is vol voor de bewoners van de Tramwijk in Nieuw-Weerdinge.

Geschreven door Janet Oortwijn

De weg zit vol omhoogstaande klinkers en hobbels. Ook is volgens hen de maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur veel te hoog.



"Het ligt er als een brood in", zegt Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang. "Als ik een bakker was en mijn broden kwamen zo uit het blik, was ik blij."



Brandbrief

De klachten over de weg zijn niet nieuw. "Maar de laatste weken was het erger qua aantal klachten die bij ons binnen komen. Er moet nu echt iets gebeuren", aldus Katoen, die namens Plaatselijk Belang een brandbrief naar de gemeente heeft gestuurd.



Willem van Dijk is één van de aanwonenden. "Het zit vol kuilen. Er mag tachtig kilometer per uur gereden worden. Dat vrachtverkeer rijdt hier zo hard langs, dat alles in huis trilt. Ik heb er scheuren van in mijn muren."



'Er gebeurt gewoon niks'

"Ik woon hier sinds 1999. In het begin denk je: Het gaat nog wel. Maar sinds 2008 ben ik aan het klagen en er gebeurt gewoon niks", zegt hij. "Het heeft invloed op mijn woongenot."



Plaatselijk Belang doet in de brief een dringende oproep aan de gemeente om met onmiddellijke ingang de maximumsnelheid naar vijftig kilometer per uur te brengen en het vrachtverkeer te verbieden. "Die moeten gewoon over de oude provinciale weg. Maar ja, dat is zevenhonderd meter langer", aldus Katoen.



'Het moet geen lapwerk worden'

De gemeente Emmen laat in een reactie weten na de zomervakantie in gesprek te gaan met inwoners en Plaatselijk Belang. "Ik wil de wethouder wel meenemen in mijn auto over de weg heen. En dan heb ik er vertrouwen in dat er wat aan gedaan wordt. Maar het moet geen lapwerk worden. Er moet een grote onderhoudsbeurt komen."