Hogere straf voor inbraken in Zuidoost-Drenthe en diefstal koffie

ASSEN/EMMEN - Anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daartoe veroordeelde de rechtbank in Assen een man uit Weiteveen. Hij stal vorig jaar in vier supermarkten in Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam en Hardenberg ruim honderd pakken koffie en pleegde ook inbraken.

De 32-jarige man, die bijna alles heeft ontkend, kwam bedrogen uit: de straf van de rechtbank is flink hoger dan de eis van de officier van justitie. Zij eiste twee weken geleden tien maanden gevangenisstraf. Dat vond de rechtbank niet genoeg, vanwege de hoeveelheid misdrijven en de aangerichte schade.In augustus en september vorig jaar liep de man meerdere supermarkten binnen met een helm op. Hij stopte telkens tientallen pakken koffie in zijn tas en ging er dan vandoor. Hij ontkende de dief te zijn, maar werd wel herkend op camerabeelden.Ook is hij veroordeeld voor een aantal inbraken in kelderboxen van een appartementencomplex voor ouderen in Coevorden. Daar stal hij in november vorig jaar vier fietsen, kleding en een koekoeksklok. De politie vond op meerdere plekken in het pand bloed van de Weitevener. De man zelf werd in de buurt, bij een kennis gevonden. Daar lagen ook de gestolen spullen. Bij zijn arrestatie beledigde hij twee politieagenten.De man is verder veroordeeld voor een poging tot inbraak bij het clubgebouw van tennisvereniging LTC in Emmen, een woninginbraak in Emmerhout en het bezit van gereedschap dat werd gestolen uit een garagebox in Hoogeveen. De rechtbank vindt niet bewezen dat de man de inbraak in Hoogeveen in november vorig jaar zelf heeft gepleegd.De Weitevener belandde vorig jaar naar eigen zeggen op het slechte pad nadat hij zijn baan in de scheepvaart bij een reorganisatie verloor. De reclassering wil dat hij zich laat behandelen voor zijn problemen, maar dat weigerde hij. De rechtbank vindt dat de man niet inziet hoe groot zijn problemen zijn, maar geeft hem de kans na een jaar celstraf zijn leven zelf weer op te bouwen. Gaat hij weer de fout in, dan belandt hij in ieder geval nog een half jaar achter de tralies.