Werkstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk met drank op

ASSEN/HAVELTE - Een 32-jarige man uit Havelte moet voor het veroorzaken van een ongeluk op de A32, waarbij zijn collega zwaargewond raakte, tweehonderd uur werkstraf verrichten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Ook werd de Havelter veroordeeld tot één jaar rijontzegging, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De mannen waren 28 juli vorig jaar naar Donderdag Meppeldag geweest en hadden flink gedronken. Toch stapte de Havelter midden in de nacht in de auto om zijn collega naar huis te brengen in Onna, bij Steenwijk.Rond vier uur 's nachts reed hij op de A32 tussen Meppel en Steenwijk keihard van achteren tegen een vrachtwagen aan. Zijn collega liep onder meer een gebroken nekwervel en kaak op. Ook had hij een zware hersenschudding. Van de auto van de man uit Havelte was weinig over.Hij kon wel zelf uit de auto kruipen en rende totaal in paniek over de snelweg. Ook viel hij ambulancemedewerkers die hulp aan zijn collega verleenden, lastig. De man kan zich naar eigen zeggen weinig van het ongeval herinneren. De rechtbank gaat er vanuit dat hij de vrachtwagen in dronken toestand over het hoofd heeft gezien."De collega is nog altijd niet volledig hersteld en heeft, een jaar na het ongeluk, nog te maken met de ernstige gevolgen", aldus de rechtbank. De man is pas sinds kort weer aan het werk. Ook de man uit Havelte heeft nog altijd last van het ongeluk. Hij is behandeld voor psychische klachten. Daar hield de rechtbank rekening mee.De uitspraak is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.