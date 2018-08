Zoek het uit! - Waarom heet het Zwarte Water bij Pesse het Zwarte Water?

PESSE - Voor onze Zoek het uit-zomerrubriek zoeken we vandaag de verkoeling van het water op! Aan de zuidkant van het dorp Pesse ligt een klein watertje, het Zwarte Water. Maar waarom wordt dat het Zwarte Water genoemd?

Iemand die daar het antwoord op heeft is historicus Albert Metselaar."De uitdrukking Zwarte Water is eigenlijk een algemene naam voor een plas met een venige ondergrond of een plas in het veen. Dat ziet er dus ook donker uit. Maar het is meer een soortnaam dan een eigennaam", legt Metselaar uit. Zo ook hier bij het veenplasje naast Pesse. "Uiteindelijk zie je ook als er een meertje ergens anders ligt, dan gaat dat vervenen, ook al is het niet specifiek een veengebied.""Eigenlijk kun je dit toepassen op alles waar de naam zwart in zit", vertelt Metselaar. "Bij Zuidwolde hebben we het Zwarte Gat en Zwartemeer achter Emmen. We hebben de Zwartendijkerschans in het noordwesten van Drenthe en de Zwarte Dijk bij Noordscheschut. Ga zo maar door."De zomerrubriek van Zoek het uit! is elke dag op Radio Drenthe te horen na 16.00 uur en is om 17.00 uur in onze tv-uitzending van Drenthe Nu te zien. Ook verschijnt het verhaal elke dag om 16.00 uur hier op onze website, zodat je het nog rustig terug kan lezen.Met Zoek het uit! willen we door jou aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!