Werkstraf voor hebzuchtige hennepkweker uit Buinen De hennepkweker krijgt een werkstraf (foto: Pixabay)

ASSEN/BUINEN - “Hij heeft zich alleen laten leiden door de wens om op een gemakkelijke manier snel geld te verdienen.” Dat zei de rechtbank over een 68-jarige man uit Buinen.

Voor het kweken van hennep veroordeelde de Asser rechtbank hem tot 120 uur werkstraf. Ook moet hij bijna 11.000 euro aan criminele winst terugbetalen aan de staat. Daarmee komt de man goed weg: het Openbaar Ministerie ging ervanuit dat hij 50.000 euro had verdiend met de verkoop van één hennepoogst en eiste twee weken geleden dat hij dat bedrag aan de staatskas moest betalen.



Anonieme tip

In december vorig jaar ontdekte de politie een hennepkwekerij in de schuur bij de huurwoning van de Buiner. Agenten deden een inval bij hem nadat ze een anoniem briefje hadden ontvangen waarop stond dat op het adres van de man een kwekerij was. De tip klopte. Ook bleek dat de stroom buiten de meter om werd geleid.



De man vertelde dat de kwekerij door een ander was aangelegd, maar dat hij wel zou delen in de winst. Daar was hij ook op uit: hij had het naar eigen zeggen niet breed met zijn AOW en kleine pensioen.



Geen geld verdiend?

Van de opbrengst van de eerste oogst, in het voorjaar van 2017, zei de man 4.000 euro te hebben gekregen. Daarvan moest hij nieuwe planten en groeimiddelen kopen voor een nieuwe kweekronde, in het najaar. Die ruim 700 planten waren een paar weken oud toen de politie binnenviel. De man verklaarde dan ook dat hij niks heeft verdiend. Dat gelooft de rechtbank niet.