Kluiskraak bij Hotel De Oringer Marke in Odoorn Bij Hotel De Oringer Marke in Odoorn is vannacht ingebroken (foto: Twitter Wijkagent H Walvius)

ODOORN - Bij Hotel De Oringer Marke in Odoorn is vannacht ingebroken. Hierbij is een klein geldbedrag weggenomen uit de kluis van het hotel.





De inbrekers zijn op de beelden duidelijk te zien. Ook is de politie op zoek naar getuigen.







De inbraak is vastgelegd op camera, de beelden zijn aan de politie gegeven. Er is, afgezien van het weggenomen geld, weinig schade. De recherche doet onderzoek naar de zaak.