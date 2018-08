Droogte houdt sportvelden Assen in haar greep

ASSEN - Door de hitte en aanhoudende droogte blijven de sportvelden in Assen twee weken langer gesloten. Dat laat de gemeente weten.

In de zomerperiode wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd aan de sportvelden. Door het zeer warme weer is het gras bijna niet gegroeid, waardoor de sportvelden onbespeelbaar zijn.De wedstrijd- en trainingsvelden blijven tot zondag 26 augustus gesloten. Daarna beoordeelt de gemeente de velden opnieuw en wordt er bepaald of extra maatregelen nodig zijn.Het is de bedoeling dat de velden begin september bespeelbaar zijn. Dan staan de eerste (beker)wedstrijden gepland. Sportverenigingen hebben vandaag een brief ontvangen van de gemeente over de maatregelen.