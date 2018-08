Deel dit artikel:











Live: volg hier alles rondom de zeer grote heidebrand op het Doldersummerveld Zeer grote heidebrand op het Doldersummerveld (foto: Persbureau Meter) De verkoolde heide in het Doldersummerveld (foto: De Vries Media)

Op het Doldersummerveld in het Drents-Friese Wold woedt sinds vanmiddag een zeer grote heidebrand. Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt en boeren in de omgeving brengen water om te helpen bij het blussen. Ook een chinook van de Luchtmacht is onderweg. Volg hieronder de laatste ontwikkelingen van de brand.