Ruim zeven jaar cel voor overvallen kunstenares (93)

BRUNTINGE - Voor het overvallen van de destijds 93-jarige kunstenares Roos Nagtegaal in haar huis in Bruntinge moet een man uit Hoogkarspel zeven jaar en drie maanden de cel in. Dat bepaalde het gerechtshof in Leeuwarden vandaag.

De 32-jarige Noord-Hollander werd ook veroordeeld voor het stelen van de auto in Enkhuizen, die hij en zijn mededader gebruikten bij de overval eind december 2015 en de diefstal van benzine.De man overviel de hoogbejaarde kunstenares op klaarlichte dag met een kennis (28) uit het Noord-Hollandse Grootebroek. Ze belden aan en toen Nagtegaal open deed, pakte de Hoogkarspeler haar vast en ging de man uit Grootebroek met een sporttas het huis door.Hij stal meerdere stukken Chinees porselein uit twee vitrines. Ook namen de mannen twee schilderijen van Nagtegaals overleden man, kunstenaar Jan Nagtegaal, mee. De vrouw verzette zich hevig, maar kon geen kant op. Toen ze op de alarmknop om haar nek wilde drukken, pakte de 32-jarige overvaller die af.De daders liepen tegen de lamp, nadat de broer van de Hoogkarspeler de buit probeerde te verkopen aan een galeriehouder in de buurt van Breukelen. Die had over de overval in Bruntinge gehoord en belde de politie. Dat hielp het onderzoek vooruit. Zo’n negen maanden na de overval werden de Noord-Hollanders aangehouden.De man uit Hoogkarspel heeft verklaard dat hij wel wist van de overval, maar dat hij er niet bij was. De tweede dader was volgens hem iemand die hij wel heeft gezien, maar niet kende.Dat gelooft het gerechtshof niet. Dat komt ook doordat de mededader alles heeft bekend en heeft verteld dat de Hoogkarspeler er wel degelijk bij was.Het legde dezelfde straf op als de rechtbank in Assen vorig jaar: vijf jaar cel voor de overval. De rest, 812 dagen in totaal, is een restant van een oude straf voor een eerdere overval en plofkraken, waarvan de man twee derde deel heeft uitgezeten. Het laatste gedeelte moet hij nu ook uitzitten, omdat hij voorwaardelijk vrij was toen hij Nagtegaal overviel.De mededader uit Grootebroek is niet in beroep gegaan. Hij werd vorig jaar februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel en heeft alles bekend. Ook heeft hij Roos Nagtegaal een excuusbrief geschreven.