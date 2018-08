Deel dit artikel:











Gedeputeerde Staten terug van vakantie vanwege droogte in Drenthe Gedeputeerden kwamen terug van vakantie om te vergaderen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft het zomerreces onderbroken om te vergaderen over de aanhoudende droogte. De watervoorziening in de provincie is goed beheersbaar, luidt de conclusie.

In een extra GS-vergadering zijn commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Cees Bijl geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd.



Er is nu geen acute aanleiding om extra maatregelen te nemen. Wel is afgesproken dat de collegeleden die niet met vakantie zijn, ook in de komende periode wekelijks bijeenkomen.