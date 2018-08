Campinggasten mogen terug, heidebrand onder controle

WATEREN - De grote brand die in het natuurgebied Doldersummerveld bij Wateren woedt, is onder controle. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven.

De campinggasten mogen om 21:00 uur terug naar hun kampeerplaats, ook omwonenden mogen terug naar hun huis. De brandweer is waarschijnlijk de hele nacht nog bezig met nablussen. In totaal is ruim 75 hectare van het natuurgebied afgebrand.De brand begon rond 13.30 uur. Brandweerkorpsen uit zowel Drenthe als Friesland en Groningen kwamen er aan te pas om het vuur onder controle te krijgen. 150 brandweerlieden zijn de hele middag bezig geweest met het blussen van het vuur.Rondom het natuurgebied zijn vijf campings ontruimd, omdat er een gevaar was dat het vuur zou overslaan. Tientallen campinggasten en ook meerdere omwonenden moesten hun tent, caravan of huis verlaten. Tijdens het evacueren ontstond er volgens omstanders lichte paniek.De brandweer kreeg ondersteuning van een blushelikopter van het leger. De chinook vloog meerdere keren richting het Blauwe Meer om water te halen en dat vervolgens over het vuur leeg te storten.