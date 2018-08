Hennie van der Most wil Speelstad Oranje facelift geven

ORANJE - De Drentse ondernemer en amusementstycoon Hennie van der Most wil Speelstad Oranje een facelift geven. Om hier geld voor vrij te maken zet hij zijn Duitse pretpark Wunderland Kalkar te koop.

Dat zegt Van der Most in het AD "Ik word een dagje ouder en heb geen opvolger. Dat is één reden. Een andere is, dat ik het geld wat ik aan verkoop overhoud kan investeren in andere bedrijven van mij. Zo wil ik Speelstad Oranje een facelift geven en attracties aanschaffen voor het Attractiepark Rotterdam waarmee ik nog steeds aan het bouwen ben.”, zo laat hij de krant weten.Degene die de nieuwe eigenaar van Wunderland Kalkar wil worden, zal eerst diep in de buidel moeten tasten. 16 tot 18 miljoen euro moet de omgebouwde kerncentrale, inclusief hotel-, beurs- en congresaccommodatie, gaan kosten.