Boswachter woedend om brandbare blikjes in boswachterij Hooghalen

Hij is woedend. Boswachter Tjeerd Langhout vond twee meter van een bospad in boswachterij Hooghalen meerdere blikjes met verkoolde resten. In één van de blikjes zit een soort aansteeklont.

"Als het vuur contact had gekregen met de droge omgeving, dan had het heel raar kunnen gaan. Een bosbrand in een naaldhoutbos is heel moeilijk onder controle te krijgen", vertelt hij.Het is niet alleen de droogte die een brand zeer gevaarlijk zou hebben gemaakt. "Als eerste gaan natuurlijk het droge gras en de struiken eraan. Maar als het vuur de hoge bomen inkruipt, en je een zogenaamde kronenbrand krijgt, dan valt er niet tegen te lopen en vliegt het vuur door het bos. Gelukkig is het goed gegaan."Door de aanhoudende droogte is vuur in natuur verboden en is de kans op een natuurbrand groot. "Hopelijk komt er snel regen", besluit Langhout.