Burgemeester Rikus Jager: Naoberschap heeft hoogtij gevierd

WATEREN/DIEVER - "Naoberschap heeft vanmiddag hoogtij gevierd in Drenthe." Dat zegt burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld over de zeer grote heidebrand die vanmiddag uitbrak bij Wateren.

"Een dikke pluim voor alle campingeigenaren, hun gasten, maar ook voor de loonwerkers die hebben geholpen met blussen", vervolgt de burgemeester, die terugkwam van zijn vakantie voor de brand. "Ik kan me niet heugen dat we dit eerder zo hebben meegemaakt.""De campingeigenaren en hun gasten zijn zelf begonnen met ontruimen", zegt Albert-Jan Giethoorn, operationeel leider van de brandweer. "Dit om de hulpverleningsdiensten alle ruimte te geven om hun werk te doen."Er zijn vijf campings ontruimd en in totaal tussen de 1500 en 2000 mensen geëvacueerd. "Dat bleek geen overbodige luxe", aldus Giethoorn. "Bij één camping stopte het voor tien meter voor de camping."Jager moest zelf af en toe naar de plek van brandweer toe, vanwege de slechte mobiele bereikbaarheid in het gebied. "Wij konden de mensen in het gebied niet goed bereiken. Precies op de plek tussen Zorgvlied en Wateren loopt een procedure bij de rechter over de komst van een mast van KPN daar. Vanmiddag bleek maar dat zo'n mast wel nodig is voor de veiligheid."De brand woedde op een stuk hei en bos . Ongeveer 75 hectare is afgebrand. "Vanavond en vannacht blijft er een eenheid achter om de plek te bewaken. De randen worden ook goed natgehouden."De campinggasten mochten vanaf 21.00 uur terug naar hun camping, nadat de Chinook-helikopter van Defensie klaar was.Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. "De grond is nu nog heel erg heet. Morgen gaat ons team brandonderzoek proberen onderzoek te doen", besluit Giethoorn.