Omstanders houden dronken automobiliste aan De vrouw zat dronken achter het stuur (foto: Pixabay)

EMMEN - In Emmen is een 64-jarige vrouw uit de gemeente Coevorden aangehouden omdat ze dronken achter het stuur zat. De vrouw werd door omstanders staande gehouden in haar auto.





Op het bureau bleek dat de vrouw veel te veel gedronken had: ze blies 795 ugl. Dit is bijna vier keer meer dan de toegestane hoeveelheid. Haar rijbewijs is ingenomen door de politie.



Ze reed over betonnen parkeervak verdelers en ramde een winkelwagenstalling. Omstanders hebben haar tegengehouden en de politie gebeld.