Opluchting na grote heidebrand Wateren: 'Blij dat alles goed is afgelopen'

WATEREN - Opluchting bij campingeigenaren en hun gasten in Wateren, na de grote heidebrand van gisteren. Ruim 75 hectare ging in vlammen op.

"We zijn heel erg geschrokken, maar blij dat alles goed is afgelopen", zegt eigenaar Rens Dibbets van camping De Blauwe Lantaarn.Dibbets stond samen met zijn vader aan de achterkant van de camping te kijken naar de brand. "We zagen dat een dennenboom in brand vloog en echt binnen een paar seconden weg was. Dat was voor ons het moment om te gaan evacueren . Dat bleek maar goed ook, want het vuur is een paar meter voor onze camping gestopt.""Ik was samen met wat vrienden achter en toen zag ik een rookpluim", zegt een campinggast. "Ik heb gelijk 112 gebeld, want dit was mis. We zijn al de hele tijd alert op de camping met deze droogte. Dus we hadden vrij snel door dat het ernstig was. Het vuur greep ontzettend snel om zich heen. Dus toen gingen we evacueren en dat liep echt op rolletjes."De campinggasten zijn opgevangen bij de Alberthoeve, even verderop aan de andere kant van de weg. "We zijn nu echt doodop met z'n allen", zegt eigenaresse Nelleke Zwiers. "Iedereen hielp. We hebben zo'n 150 gasten opgevangen en hebben ze brood en koffie gegeven. Op een gegeven moment was er niet genoeg brood meer, dus hebben we nieuwe gehaald.""De mensen kwamen met van alles aanzetten. Cavia's, honden en andere huisdieren. Als ze er zo aan toe zijn, dan doe je dat opvangen gewoon", aldus Zwiers. "Nu gaan we bijkomen."De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Als de grond is afgekoeld, gaat het team brandonderzoek van de brandweer daar onderzoek naar doen.