Hennepkwekerij gevonden bij brand in bedrijfspand Emmen [update] Er is een brand uitgebroken in een bedrijfspand in Emmen (foto: Van Oost Media) Er is een brand uitgebroken in een bedrijfspand in Emmen (foto: Van Oost Media)

EMMEN - In een bedrijfspand aan de Vitus Beringstraat in Emmen woedde vanochtend brand.

In het bedrijfsverzamelgebouw zitten verschillende bedrijven. Bij het blussen werd in een van de panden een hennepkwekerij aangetroffen. De politie doet onderzoek.



Verschillende brandweerkorpsen zijn uitgerukt om het vuur te blussen. Ook is er een groot watertransport ter plaatse. De Vitus Beringstraat is tijdelijk afgesloten.



Het is nog niet bekend hoe de brand ontstaan is.