Brand Wateren laat zwartgeblakerd maanlandschap achter De brand laat een zwartgeblakerd gebied achter (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) De brand laat een zwartgeblakerd gebied achter (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) De brand laat een zwartgeblakerd gebied achter (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

WATEREN - Een zwart maanlandschap met hier en daar een boom. Dat is wat er overgebleven is van het natuurgebied in Wateren, na de grote brand die er gisteren woedde.

Vijf brandweerauto's zijn vannacht achtergebleven om na te blussen. "Dat is nodig omdat smeulende resten door oplaaiende wind weer kunnen branden", zegt Gerrit Jan Ruesink van de brandweer Drenthe. "Bovendien is rook de grootste vijand. Het is natuurlijk ongezond om in te ademen en campings die ontruimd zijn, moeten niet nog een keer ontruimd worden. Alle rookoverlast willen we tot een minimum beperken."



Handcrew Overijssel

Momenteel is er een brandweerwagen uit Havelte en Dwingeloo, plus een grote watertank uit Veenhuizen. Daarnaast heeft zich een speciale eenheid gemeld: de Handcrew Overijssel. Gehuld in gele pakken gaan twintig mannen de brandhaarden bij langs. Deze openen ze met speciaal gereedschap. Het team is bewapend met water op de rug en een bijl, waarop aan de andere kant een soort van schoffel zit.



"Daarmee maken we de grond open", zegt teamleider Adriaan ter Huurne. "We schrapen er steeds een laagje af en blussen vervolgens met water. Dat is vrij arbeidsintensief. Op sommige plekken onder de grond is het nog erg heet. Daarbij helpt de brandweer." Ter Huurne verwacht dat het werk nog twee dagen in beslag neemt.



'Wat een triest gezicht'

Teddy Bezuijen, van het Drents Landschap, tuurt vol ongeloof over het zwartgeblakerde landschap. "Wat een triest gezicht. Dat zo'n groot stuk natuur verloren is gegaan. We waren al bang dat dit zou gebeuren. Als het dan ook daadwerkelijk gebeurt is dat heel schokkend."



'Helaas ervaring mee'

Het is niet de eerste keer dat er een grote brand uitbreekt in dit natuurgebied. In 1980 was het ook raak. "Toen is zelfs nog een stuk bos verwoest. Helaas hebben we hier dus ervaring mee." Bezuijen is erg blij met de hulp die er gisteren geboden is. "We hebben grote waardering voor de inzet van de brandweer, omstanders en de boeren."



Hij verwacht dat de zwarte kleur snel wordt ingeruild voor een groene. "Als het weer regent zal het gras na zo'n twee weken weer tevoorschijn komen. Hopelijk komt de heide ook snel weer terug."