Beregeningsverbod in Veenkoloniën versoepeld

VEENDAM - Waterschap Hunze en Aa's versoepelt het beregeningsverbod in het Drentse deel van de Veenkoloniën.

Boeren mogen vanaf morgen hun gewassen vier uur langer beregenen. Dat mogen ze doen tussen 18.00 en 10.00 uur.Het beregeningsverbod werd half juli ingesteld vanwege de droogte. "Op dit moment hebben we de situatie onder controle en zien we mogelijkheden om het verbod te versoepelen. Echter, het is moeilijk te voorspellen hoe de situatie zich verder ontwikkelt", laat het waterschap weten.Afgelopen nacht viel de eerste regen weer in onze provincie en ook de komende dagen kunnen buien vallen. Bovendien is het minder warm. Zo is het Nationaal Hitteplan inmiddels niet meer van kracht.