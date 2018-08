Eigenaar waterschoenen gezocht in Dwingeloo [update]

DWINGELOO - Van wie zijn deze waterschoenen? Dat vraagt de politie zich af.

Een vrouw ging gisteravond rond acht uur het water van het Blauwe Meer bij Dwingeloo in. Ze vroeg mensen in de buurt of ze even op haar schoenen wilden letten. Maar ze keerde niet terug om de schoenen op te halen."Het is voor de politie niet duidelijk wie de vrouw was en wanneer zij uit het water is gekomen. Het is zelfs niet duidelijk dát ze uit het water is gekomen", schrijft de politie op Facebook De vrouw zou tussen de 65 en 70 jaar oud zijn. Ze had grijs haar tot over haar schouders. Toen ze het water in ging, had ze een donkergekleurd topje aan en droeg ze een spijkerbroek tot over haar knieën.De politie vervolgt: "De politie wil graag weten wie de vrouw is, of iemand de schoenen herkent en of iemand in zijn omgeving iemand mist die voldoet aan de omschrijving."Met onder meer een politiehelikopter is het gebied doorzocht. Maar de zoekactie was zonder resultaat, meldt de politie.