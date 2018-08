Stelling: Naoberschap hoort vanzelfsprekend te zijn

ASSEN - "Het naoberschap heeft hoogtij gevierd." Dat zei burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld over de hulp die gisteren werd geboden bij de brand in Wateren.

In de buurt van de betreffende plek zijn meerdere campings. De eigenaren en de gasten begonnen zelf met het ontruimen van de campings, zodat de hulpverdiensten de ruimte hadden om hun werk te doen. Zo'n 150 gasten werden opgevangen bij Landgoed Alberthoeve. Daar kregen ze brood en koffie.Ook boeren droegen hun steentje bij. Zij leverden water aan om het blusproces te versnellen.Vind jij de behulpzaamheid die iedereen toonde vanzelfsprekend, of ben je van mening dat dit bijzonder is?