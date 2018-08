Deel dit artikel:











Gaat de bouwvak verdwijnen? Mensen in de bouw werken gewoon door tijdens de bouwvak. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

ASSEN - De bouwvak was vroeger een verplichte vrije periode van drie weken. Maar het komt steeds vaker voor dat bouwvakkers tijdens deze periode toch doorwerken. Betekent dit het einde van de bouwvak zoals we hem kennen?

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Freek van Hernen van de Technische Unie in Assen denkt niet dat de bouwvak helemaal verdwijnt, maar wel verandert. "De bouwvak zal nooit meer een hard gegeven zijn, maar ik verwacht wel dat mensen tijdens deze periode op vakantie blijven gaan."



"Heel veel bedrijven werken gewoon door", vertelt Ruud Feijen van bouwbedrijf Rotteveel in Assen. "Ik denk dat de bouwvak op den duur wel een beetje verwatert, maar het zal altijd blijven bestaan. De kinderen hebben vakantie en de mensen gaan toch rond die tijd naar het buitenland, want iedereen is gewoon vrij."



Toenemende drukte

Bij de Technische Unie merken ze dat het tijdens de bouwvak in de loop der jaren steeds drukker is geworden. Ook vandaag lopen er geregeld nieuwe klanten binnen. Van Hernen: "Wij merken dat er een toename is van het afhalen van bestellingen. Het is echt een verschil met een aantal jaren geleden. Toen gebeurde er wel wat op een dag, maar nu is het toch drukker."



Flexibeler

Volgens Van Hernen ligt dat niet alleen aan de aantrekkende economie waardoor er hard gewerkt moet worden om alle opdrachten op tijd af te krijgen. Ook het toenemende aantal ZZP'ers draagt hieraan bij: "De installatiemarkt is erg veranderd. Er zijn veel meer ZZP'ers die flexibeler werken, kort plannen en er dus behoefte aan hebben om op elk moment van de dag materialen te halen."



Ook Ruud Feijen merkt dat je steeds flexibeler moet zijn in de bouw. "Ik denk dat de klant dat soms ook verwacht. Als er dan iets is, dan staat er ook iemand voor je klaar en dat is ook goed vind ik."



Doorwerken

Vandaag staan Ruud en zijn collega bij een basisschool in Assen. Daar moet een nieuwe deur geplaatst worden. En juist nu de kinderen vrij zijn, kunnen de bouwvakkers hun gang gaan. En dan blijkt weer dat de vakantieperiode zich juist leent voor sommige klussen.