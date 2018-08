Hoogeveners vragen het vaakst auto-examen aan

ASSEN - In Hoogeveen werden het afgelopen jaar de meeste auto-examens gedaan in Drenthe. Per duizend inwoners werden er 30,7 examens aangevraagd. De gemeente Coevorden staat onderaan de lijst met 24,2 aanvragen.

De algemene tendens in Drenthe is dat de afgelopen drie jaar steeds meer auto-examens zijn aangevraagd. Dit past in het landelijke plaatje. In ruim driekwart van de gemeenten werden het afgelopen jaar meer examens afgenomen dan in 2015.Diezelfde trend is te zien bij het behalen van het motorexamen. In de gemeente Assen wonen de meeste bewoners die graag met de motor op pad gaan: 3,2 per duizend inwoners. In Tynaarlo bewegen ze zich liever met een ander vervoersmiddel. Die gemeente staat onderaan met 1,4 personen.Drenthe scoort relatief goed op het gebied van wachttijd voor auto-examens. In Emmen en Assen moesten kandidaten eind juli gemiddeld drie weken wachten.Landelijk gezien moet een kwart van de examenkandidaten zeven weken of langer wachten voor ze mogen afrijden. Barendrecht, Leiden en Rijswijk spannen de kroon. Voor je daar achter het stuur kan kruipen voor een examen moet je gemiddeld 11 weken wachten. Positieve uitschieters zijn Weert, Nijmegen en Urmond. Daar is de wachttijd slechts een week.