Deel dit artikel:











Vijf tuintips: Wat als het gaat regenen? Wachten op de regen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

ASSEN - Regen is in aantocht, maar is de tuin nog wel te redden na zo'n lange droge periode?

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Dat is de vraag, meent hovenier Bennie Everts. Dat hangt er namelijk vanaf hoe rijk aan voedingswaarde de grond nog is. "Maar het grootste geheim is gewoon de planten water blijven geven."



'Doe er niet te veel aan'

Laat ook het bladerdek gewoon op de grond liggen, vertelt Everts. "Hoe meer je de grond opschudt, hoe meer verdamping je krijgt. Dus ook alle bladeren laten liggen, want anders verdampt het water sneller. "



Bij de rodondendron ligt het overigens net even anders, aldus Everts. "Zulk soort planten moet je wel in de gaten houden. Mocht er wat afsterven, dan kun je dat er prima afhalen, maar laat vooral de natuur zijn gang gaan. Maar alles wat dood is, mag je er altijd afknippen."



Bekijk de video voor de vijf tuintips van Bennie Everts.