Brandweer voorspelt verloop brand Wateren met Amerikaans model

WATEREN - De brandweer gebruikt in Wateren een speciaal model dat het verloop van de brand kan voorspellen.

"Het programma komt uit Amerika. Het is vertaald naar de Nederlandse vegetatietypes. Het model helpt ons een prognose te geven over hoe de brand zich in de komende zes uur ontwikkelt. Het houdt rekening met de weersomstandigheden en type vegetatie", vertelt Henk Schuijn, voorzitter van de landelijke vakgroep natuurbranden."Ik zat net even met mijn collega te overleggen. Tot nu toe komt de prognose van het model redelijk overeen met de werkelijke situatie", vertelt Schuijn. "Het model kan ook helpen om uit te zoeken hoe snel een brand bijvoorbeeld bij campings is. Op grond daarvan kunnen we bepalen welke maatregelen we moeten treffen."De brandweerman denkt nog tot en met morgen bezig te zijn met de nasleep van de natuurbrand, waarbij meer dan 75 hectare heide in vlammen opging."Het is lastig een goede inschatting te maken. Ik denk dat we morgen ook nog een deel van de dag bezig zijn. Ik zit al ruim 38 jaar bij de brandweer en heb diverse grote branden meegemaakt. De brand bij Kootwijk in 1995 zijn we bijna zeven dagen mee bezig geweest. Dus als we dit in twee dagen kunnen redden, zijn we nog redelijk spekkoper denk ik."De brandweer houdt zich niet alleen bezig met bluswerkzaamheden. Ringslangen en salamanders die nog in het gebied zijn, worden door brandweerlieden verplaatst naar een beter leefgebied.