Video: Bekijk het verwoeste landschap bij Wateren vanuit de lucht Het rokende landschap bij Wateren (foto: screenshot beelden Wilbert Bijzitter Fotografie)

WATEREN - Een rokend zwartgeblakerd landschap, dat is wat er nog over is van de heide die gisteren in brand vloog bij Wateren.







Beelden: Wilbert Bijzitter Fotografie



Gisteren hadden we ook dronebeelden van de heidebrand zelf. Die kun je hieronder bekijken.





In totaal ging 75 hectare natuur in vlammen op.