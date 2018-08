Deel dit artikel:











'Ik denk dat ik zondag om kwart over twaalf nog eens in mijn vel knijp: dan is het echt zover' Wim Beekman (links) in gesprek met loco-burgemeester Bouke Arends (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Bij de hoofdingang worden kassa's voor de muntverkoop gemaakt (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Harry Dorgelo zorgt met zijn bedrijf en werknemers voor nieuwe luidsprekers (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

VOETBAL - "Kijk Bouke, die luidsprekers zijn net zo oud als wij zijn", grapt FC Emmen-directeur Wim Beekman als hij met loco-burgemeester Bouke Arends naar de werkzaamheden in De Oude Meerdijk kijkt.

Geschreven door Janet Oortwijn

Twee hoogwerkers, technici en bouwvakkers zijn de komende weken nog druk bezig om alles klaar te maken voor de eredivisie. Aanstaande zondag speelt FC Emmen haar eerste eredivisiewedstrijd ooit, uit tegen ADO Den Haag. Een week later ontvangen de Emmenaren in eigen stadion AZ uit Alkmaar.



"Het wordt nog wel een race tegen de klok, maar mij is beloofd dat alles op tijd af is", zegt Beekman. Er komen dit seizoen elke thuiswedstrijd 8.300 supporters naar het stadion, waar dat er voorheen gemiddeld 3.000 waren.



Wat wordt er aangepakt?

Er worden diverse maatregelen genomen, zoals:



- Bussluis

De bussluis wordt aangepakt, zodat de uitsupporters rechtstreeks vanuit de bus het stadion in kunnen gaan.

- Tourniquets

Er komen veertien tourniquets, die ervoor moeten zorgen dat de 8.300 supporters die naar het stadion komen, goed doorstromen en binnen veertig minuten op hun plek kunnen zitten.

- Camera's

De camera-installatie wordt up-to-date gebracht. Zodat ook het publiek goed in de gaten gehouden kan worden en er geanticipeerd kan worden, wanneer nodig.

- Geluidsinstallatie

Er komen bijna veertig nieuwe luidsprekers in het stadion. De oude luidsprekers kraakten en de speaker was niet overal goed te verstaan.



Ook wordt er gekeken naar de parkeermogelijkheden en wordt het hekwerk bij het vak van de uitsupporters verstevigd.



Gemeente en provincie dragen bij

Voor het stadion heeft FC Emmen 500.000 euro gekregen om het eredivisieproof te maken. Ook de gemeente Emmen draagt haar steentje bij. "Wij hebben een rol als het gaat om de veiligheid", zegt loco-burgemeester Arends. "De bussluizen, de camera's: daar spelen wij een rol in." Vanuit het gemeentehuis helpen ambtenaren de club ook mee om het seizoen voor de club goed te laten verlopen.



"Hier hebben we al voorbereidingen gedaan voor de tourniquets", wijst Beekman aan de rechterkant van het stadion aan. "Ze zijn ze druk in elkaar aan het zetten en dan staan ze er op 19 augustus."



Ook de geluidsinstallateurs maken overuren. "We zijn al twee weken van 's ochtends zeven tot 's avonds half tien bezig", zegt Harry Dorgelo. "Maar het komt goed!"



'Het is nog steeds elf tegen elf'

Beekman straalt vertrouwen uit. "We weten dat het nog steeds elf tegen elf is en dat er wordt afgetrapt. Maar ik denk dat ik zondag om kwart over twaalf nog even in mijn vel knijp, want dan gaat het echt gebeuren. We hebben vijf jaar geleden een plan gemaakt om te promoveren. En nu is dat gelukt."



En wie denkt bij één van de drie kassahokjes nog een kaartje te kunnen kopen, heeft het mis. "Alle thuiswedstrijden zijn uitverkocht. We gaan nu in de kassahokjes merchandise verkopen." Wel gaan er nog vijfhonderd extra kaarten in de verkoop morgen, dus wie snel is, kan erbij zijn.