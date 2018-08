'Brand Wateren is grote schadepost voor de natuur'

Waar je normaal een bloeiende paarse heide ziet, is het nu een zwart geblakerd gebied. De dag na de grote heidebrand op het Doldersummerveld zijn de gevolgen goed zichtbaar. "Een grote schadepost voor de natuur," aldus de Stichting het Drentse Landschap.

In de vroege ochtend is de brandweer druk in de weer met nablussen. En niet alleen met blussen. Ook worden de ringslangen, salamanders en andere reptielen die de brand overleefden, verhuisd naar een veilige plek."Een ontzettend triest gezicht." Teddy van Bezuijen van Stichting het Drentse Landschap staat naast het zwartgeblakerde natuurgebied. De stichting is de eigenaar van het vierhonderd hectare grote Doldersummerveld, dat onderdeel is van het Drents-Friese Wold. "Een pareltje in dit gebied. Een open heidelandschap met bossen daaromheen."De grote brand heeft grote gevolgen voor de flora en fauna in het gebied. En dat is niet altijd zichtbaar. "Als er bijvoorbeeld volgende week wat regen valt, dan wordt het heel snel weer groen en lijkt het als het ware een groen grasland. Maar de schade is veel meer dan wat je ziet. Er zijn soorten verbrand, die je niet ééntweedrie weer terugziet en ook het bodemleven is kapot", legt Bezuijen uit.Wat ga je dan missen in het gebied? "De fauna die in de grond zit. De reptielen die dood zijn en ook bepaalde plantensoorten die het vanwege de droogte al heel erg moeilijk hadden. Zij waren daardoor al erg kwetsbaar en dan komt er nu zo'n brand overheen. Normaal kan een plant in rust als hij minder vocht heeft, nu sterft hij misschien wel af."Als het gebied straks weer groen kleurt, zullen de schaapskudde en de runderen terugkeren om het gebied te begrazen. "Ook de struikheide overleeft het wel, daar ben ik niet zo bang voor. Maar wat de echte gevolgen zijn, dat moeten we gaan zien. We zullen het gebied gaan monitoren en blijven volgen", besluit Bezuijen.