FC Emmen wil Nicklas Pedersen als nieuwe spits

VOETBAL - FC Emmen wil de Deen Nicklas Pedersen inlijven als nieuwe spits. De 30-jarige aanvaller staat op dit moment onder contract bij KV Mechelen.

Volgens de Gazet van Antwerpen is de transfer al rond, maar dat is volgens bestuursvoorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen wat voorbarig. De kersverse eredivisionist bevestigt dat er interesse is voor de Deense spits, maar dat er nog niks rond is.Pedersen kwam in het verleden onder meer uit voor FC Groningen. Daar werkte hij onder meer samen met Dick Lukkien. De Deen speelde in vier seizoenen 76 wedstrijden voor de Groningers waarin hij 14 keer wist te scoren.Na zijn periode bij Groningen vertrok Pedersen naar België. Eerst kwam hij uit voor KV Mechelen. Daarna speelde hij voor KAA Gent, KV Oostende en vorig jaar opnieuw voor Mechelen. De Deen speelde in totaal 120 officiële wedstrijden in België. Daarin scoorde hij 32 keer.