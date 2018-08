'Canon van Meppel moet permanente plek krijgen in basisonderwijs'

MEPPEL - Historica Garry Wiersema werkt aan de Canon van Meppel. Niet voor een boek of film, nee, voor lesmateriaal op de Meppeler basisscholen. Voor generatie op generatie.

Volgens Wiersema snappen kinderen geschiedenislessen het beste als je die koppelt aan de eigen omgeving. Maar dat is met de les over de wijk Haveltermade best een opgave, want er moet wel wat te zien zijn.De wijk Haveltermade is in de jaren '50 letterlijk bovenop het oude cultuurlandschap Haveltermaden geplempt. Soms op wel drie meter hoog opgespoten zand. Dus gaat Wiersema op zoek naar die paar historische dingen of verwijzingen die er nog wel zijn."Als je wilt uitleggen hoe de Haveltermaden eruitzagen moet je op deze uitkijktoren gaan staan. Daar in de verte zie je smalle stukjes grasland die naar de rivier de Reest te lopen. Dat zijn hooilanden. Daar bestond ook het grootste deel van de Haveltermaden uit. Het gebied was groter dan hier, wel acht kilometer tussen Meppel en Havelte", legt Wiersema uit.Eeuwenlang gebruikten boeren de weilanden grenzend aan de Oude Vaart als hooilanden. Te vochtig voor akkerbouw, maar in goede tijden kon je er wel zes keer per jaar gras voor het vee af halen. De boeren waren horigen van de bisschop van Utrecht. De bisschop bezocht de boeren met een boot via de Oude Vaart om te zien hoe ze met zijn bezittingen om gingen.Wiersema: "Meppel lag op een kruispunt van vaarwegen en laat nou het kruispunt Oude Vaart - Wold Aa als enige van de Haveltermaden bewaard zijn gebleven in de huidige wijk. Op het kruispunt staan drie scholen, waaronder de Woldstroom. Als je aan kinderen uitlegt dat de naam van hun school vernoemd is naar het water in het gebied en dat een paar honderd meter verderop een ridder in Havezate Vledderinge woonde, gaat het leven. Het blijft ook beter hangen."Voordat het doceren en vertalen naar de leerlingen begint, doet Garry Wiersema veldonderzoek en spit ze archieven door. In het Drents Archief in Assen pluist ze uit waar alle veldamen vandaan komen. "De hooilanden in de Haveltermaden hadden vroeger geen nummers, maar namen. Zo had een heer Stuuk een landje dat Douwesmaat heette en een ander stuk werd Ketelskamp genoemd. Nu zijn het straatnamen."Zo kun je kinderen leren dat een made een hooiland was, een kamp een stuk landbouwgrond en een horst een verhoging in het landschap, waar boeren vroeger werkten of woonden, zegt Wiersema. Ook de horsten zijn allemaal verdwenen door de bulldozer en de mens. Alleen de straatnaam Eekhorst (eek is eik) is overgebleven.Zijn er alleen landbouwgrond en oude vaarwegen verdwenen onder de opgespoten zandlaag? Nee. De meest tot de verbeelding sprekende nieuwe bebouwing staat op de plek van het gehucht Tweeloo. Daar was twaalf panden groot, met een tol voor zowel weg als vaarverkeer en een aantal herbergen. Wiersema: "Het doorkruisende volk moest eten en drinken. Er zijn ook tijden geweest dat wanbetalende Meppelers en drinkebroeren ,die in de stad niet meer welkom waren, daar naar de kroeg gingen" vertelt Wiersema.In de jaren '60 was er wel protest tegen het opslokken van Tweeloo door de wijk Haveltermade. Ook bij het stadsbestuur. Een rapport wees uit: Tweeloo heeft zeker cultuurhistorische waarde. De Rijksoverheid zag dat ook wel in maar vond dat het boerse Tweeloo niet paste bij het scholeneiland dat aan de rand van de wijk werd gebouwd. Op foto’s ziet het er uit alsof het zo in het Nederlands Openlucht Museum past. De laatste boer Luten bleef zich verzetten, maar Tweeloo ging plat.Tegenwoordig vormt het een rare rijkeluis-enclave met zijn eigen architectuur in de volkswijk Haveltermade. Wiersema: "Als zo’n kwestie nu voor zou liggen, zouden we er waarschijnlijk heel anders mee om zijn gegaan. Eén huis is op een andere plek herbouwd en een ander pand schijnt ergens steen voor steen opgeslagen te zijn en niemand weet waar."Een nieuwe zoektocht voor historica Garry Wiersema? Voorlopig vindt zij iets anders belangrijker: "De lessen van deze Canon van Meppel gaan wat mij betreft standaard deel uitmaken van de geschiedenislessen op de basisscholen."Welke Meppeler geschiedenisverhalen al tot de Canon behoren en dus ook tot basisschool geschiedenis ziet u op de Canon van Meppel