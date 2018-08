Speciaal team onderzoekt oorzaak heidebrand

WATEREN - Een gespecialiseerd team van de brandweer gaat morgen onderzoek doen naar de oorzaak van de grote heidebrand die gisteren woedde op het Doldersummerveld bij Wateren. Door foto's en filmbeelden te bekijken, maar ook door te kijken hoe de brand zich op de grond heeft verspreid, probeert dit team te achterhalen wat de oorzaak van de brand is.

Gerrit-Jan Ruesink van Brandweer Drenthe: "Er kan een stuk glas hebben gelegen, de zon was gisteren genadeloos. We willen achterhalen waardoor de brand is ontstaan. Was dit glas, een weggegooide sigarettenpeuk, of toch een barbecue? Als je zoiets vindt, dan is de oorzaak duidelijk."Maar ook door het bekijken van beelden kunnen deskundigen een oorzaak achterhalen. "Een brand ontstaat immers altijd door iets." Hoe lang het onderzoek gaat duren kan Ruesink niet zeggen. "Het team gaat minutieus te werk, dus dat kost tijd."De politie laat weten dat de brand niet is aangestoken. "We hebben geen aanwijzingen aangetroffen en we hebben geen vermoedens van brandstichting. We doen dus ook geen onderzoek", zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen desgevraagd.Tijdens de brand deed het gerucht de ronde dat er twee mensen zouden zijn aangehouden. De politie ontkende dit gisteren al en vandaag werd het gerucht nogmaals ontkracht.