Into Nature rekent op voldoende bezoek

FREDERIKSOORD - Het kunstfestival Into Nature dat in en rond Frederiksoord plaatsvindt, lijkt genoeg bezoekers te trekken om aan de verwachtingen te voldoen.

Het festival, waarbij werk van Nederlandse en internationale kunstenaars te zien is, werd 1 juli geopend . De bezoekerscijfers vielen bij de vorige editie in 2016 tegen. Waar gerekend werd op minstens 25.000 bezoekers, kwamen er maar 12.000. De kunstmanifestatie is nu compacter en rekent op 10.000 tot 15.000 bezoekers.Into Nature probeert natuur en kunst met elkaar te verbinden. Zo is er deze editie in het bos bij Frederiksoord een blauwe bol van zo'n 2 meter doorsnee te vinden. Het is gemaakt van Braziliaans quartz, een harde steensoort. De bol ligt midden op het bospad en is voor de bezoekers onvermijdelijk.Een ander onderdeel is zichtbaar in de oude tuinbouwschool in het dorp. Het vervallen gebouw wordt overwoekerd door verschillende planten, maar biedt ook plaats aan artistieke vertalingen van het menselijk lichaam.Deze zijn maanden geleden al in elkaar gezet met boomstammen en takken. Het zwarte hout doet vermoeden dat de kunststukken rotten. De menselijke figuren lijken zo even vergankelijk als de omgeving waarin ze worden tentoongesteld.Into Nature is geopend tot 16 september.