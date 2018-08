Weet wie je datet: belangrijke tips als je online een afspraakje maakt

ASSEN - Op zoek naar de liefde van je leven of een spannende avond is tegenwoordig een fluitje van een cent via apps als Tinder, Happn en Grindr. Criminelen hebben deze apps ook ontdekt en dat kan nare gevolgen hebben.

"Online daten brengt risico's met zich mee, je weet nooit 100 procent zeker met wie je date", waarschuwt politiewoordvoerder José van Gijssel.Zeker zeven mannen dachten af te spreken met een knappe jonge vrouw, maar werden opgewacht door criminelen die hen honderden euro's lieten opnemen bij een geldautomaat. Hoe kun je zo veilig mogelijk afspreken als je online date?1. Neem een vriend of vriendin mee naar je date. Als alles in orde is kun je het afspraakje voorzetten zonder metgezel.2. Je kunt eerst telefonisch of via een belapp als Skype contact hebben voor je daadwerkelijk met iemand afspreekt. Het biedt geen garantie, maar je kunt iemand wel beter leren kennen.3. Denk na waar je afspreekt. Zorg ervoor dat het een openbare plek is waar ook andere mensen zijn. Voorkom in ieder geval dat je alleen met je date op een afgelegen plek bent en zorg ervoor dat altijd iemand op de hoogte is van je afspraak.