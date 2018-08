Mannen voor duizenden euro's afgeperst tijdens 'spannend afspraakje'

ASSEN - Zeker zeven mannen uit Assen en Groningen zijn afgeperst via een datingapp. De slachtoffers dachten dat ze een date hadden met een 18-jarige vrouw, maar eenmaal op de afgesproken plek werden ze opgewacht door drie mannen die geld eisten.

De afpersers maakten vijf slachtoffers in Assen en twee in Groningen. "De daders gedroegen zich agressief en chanteerden de mannen die contact zochten", vertelt politiewoordvoerder José van Gijssel. De slachtoffers moesten grote bedragen pinnen bij een geldautomaat. "Het gaat om duizend of soms duizenden euro's per persoon."De afpersers, drie mannen uit Assen, dreigden naar de politie te gaan en te verklaren dat de slachtoffers afspraken met een minderjarige. De verdachten en slachtoffers spraken onder andere af in de buurt van een geldautomaat aan de Nobellaan in Assen.Waarschijnlijk zijn meer mensen slachtoffer geworden van het drietal afpersers. De politie vermoedt dat niet iedereen zich heeft gemeld, bijvoorbeeld uit schaamte.Inmiddels zijn de drie Assenaren opgepakt, nadat een van de slachtoffers het alarmnummer 112 belde. Het gaat om drie mannen van 21, 23 en 24 jaar. "Een van de verdachten werd met behulp van een speurhond gevonden in de bosjes", zegt politiewoordvoerder José van Gijssel. "Na een huiszoeking werd een tweede verdachte aangehouden. Afgelopen woensdag werd de derde verdachte aangehouden."De politie waarschuwt mensen die actief zijn op datingapps om vooral om hun eigen veiligheid te denken en niet te goed van vertrouwen te zijn. "Je weet nooit 100 procent zeker met wie je afspreekt via internet", aldus de politiewoordvoerder.Datingapps worden vaker gebruikt voor criminele doeleinden. In Assen stond vorige maand een 23-jarige man uit Ulft terecht voor het chanteren van mannen met naaktfoto's. Hij legde contact via Tinder en deed zich voor als vrouw. Hij haalde zijn slachtoffers over om naaktbeelden van zichzelf te maken en chanteerde hen daarmee. De man, die het geld gebruikte om online mee te gokken en te gamen, zou naar eigen zeggen meer dan honderd mensen hebben gedupeerd.Een van de slachtoffers was een 20-jarige student uit Beilen. Hij betaalde twee keer honderd euro en moest daarna meer betalen om te voorkomen dat naaktbeelden van hem openbaar zouden worden gemaakt. De student had geen geld meer en was zo wanhopig dat hij een einde aan zijn leven maakte.