Brandweerman in Wateren: Mijn privéleven staat even stil

WATEREN - 's Ochtends vroeg om half 8 ging alweer de pieper van brandweerman Arjan Vosseberg. Waarschijnlijk is hij nog tot negen uur vanavond bezig met het nablussen van de brand in Wateren. Gisteren was hij ook al tot middernacht op dezelfde plek.

De brandweerman uit Dwingeloo is vrijwilliger. "Zo'n 95 procent van de brandweermannen die meehelpen met de brand in Wateren is vrijwilliger", legt Vosseberg uit. De mannen doen de werkzaamheden naast hun normale baan. "Het privéleven staat even stil. De afspraken die ik 's avonds had die heb ik moeten afzeggen."Ondanks dat vindt hij zijn vrijwilligerswerk geweldig: "Op het moment dat de pieper gaat dan krijg je een adrenalinestoot. Een echt grote brand geeft een enorme kick, omdat je alle zeilen moet bijzetten. Als iedereen dan weer veilig terug kan, dan geeft dat een goed gevoel."De heidebrand ontstond gisteren in Wateren. Zo'n 75 hectare natuur ging in vlammen op. Een gespecialiseerd team van de brandweer gaat morgen onderzoek doen naar de oorzaak van de grote heidebrand. De politie liet eerder al weten dat er geen aanwijzingen zijn voor brandstichting.