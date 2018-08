Verbodsborden bij grootste hunebed in Borger

BORGER - Bij het hunebed in Borger komen borden te staan om te voorkomen dat mensen op het stenen grafmonument klimmen. Het Hunebedcentrum en Stichting Het Drentse Landschap willen hiermee het respect voor de hunebedden terugbrengen.

Het is de bedoeling dat mettertijd alle hunebedden extra voorzieningen krijgen om er voor te zorgen dat er niet meer op geklommen en gespeeld wordt. Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum in Borger vindt dat de tijd is aangebroken om meer te doen dan vriendelijk vragen niet op de stenen te klimmen."Het klimmen op de hunebedden is nu verboden door de terreinbeheerder, Stichting Het Drentse Landschap. Die kunnen ook daadwerkelijk een bekeuring geven als iemand dan toch op een hunebed klimt." Ook gaat het Hunebedcentrum meer inzetten op voorlichting. "Dit is het begin van een pakket aan maatregelen. We willen bijvoorbeeld ook iets educatiefs op scholen doen."Eerder werd door Stichting Het Drentse Landschap nog gezegd dat een touw om de hunebedden geen oplossing is. Met het plaatsen van de borden kan mogelijk het plaatsen van een touw of hek worden voorkomen.Aanstaande zondag is er in het Hunebedcentrum in Borger een informatiebijeenkomst over alle maatregelen die genomen worden om het klimmen op de hunebedden tegen te gaan.