Deel dit artikel:











Busreizigers raken onwel door onbekend gas Passagiers raakten onwel in een bus van Qbuzz (foto: De Vries Media)

GRONINGEN - Twee buspassagiers zijn vanmiddag onwel geraakt door een onbekend gas dat vrijkwam in de bus.

De chauffeur zette het voertuig, lijn 300 van Groningen naar Emmen, meteen aan de kant op de Laan Corpus den Hoorn in Groningen. "In totaal zaten er tien mensen in de bus. De andere acht passagiers zijn overgestapt op een andere bus", vertelt een woordvoerder van vervoerder Qbuzz. "De schrik zit er goed in, dit vinden we ontzettend vervelend."



Wat voor gas precies vrijkwam in de bus, is niet bekend. Mogelijk gaat het om een lekkende airco. De brandweer doet daar onderzoek naar. De passagiers die onwel raakten, worden onderzocht door ambulancepersoneel. Drie van hen zijn meegenomen naar het ziekenhuis.