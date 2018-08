Qbuzz controleert alle dubbeldekkers na onwel worden passagiers

EMMEN - Busmaatschappij Qbuzz gaat alle dubbeldekkers stuk voor stuk bij langs om te kijken of er defecten of gebreken zijn.

Dit naar aanleiding van een aantal busreizigers die onwel werden nadat er een gas ontsnapte in de dubbeldekker van lijn 300, van Groningen naar Emmen. De Qliner zette de bus aan de kant op de Laan Corpus den Hoorn in Groningen toen de inzittenden onwel werden. Drie passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht."We zijn hier enorm van geschrokken", laat een woordvoerder van de busmaatschappij weten. "We gaan alle bussen van hetzelfde type controleren." De oorzaak van het incident is nog niet bekend, mogelijk zat er een lek in de airconditioning. De politie en brandweer doen hier onderzoek naar. "Zodra we weten wat het probleem was, is het natuurlijk makkelijker zoeken voor ons in de andere bussen. Maar tot die tijd kammen we ze gewoon van top tot teen uit."Het onderzoek van de dubbeldekkers heeft geen gevolgen voor de dienstregeling. "Omdat we al in de zomervakantie dienstregeling zitten, hebben we genoeg bussen over om in te zetten op de weg."