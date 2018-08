Deel dit artikel:











Steeds meer mensen in donorregister Steeds meer mensen in het donorregister (foto: ANP XTRA / Frank van Beek)

ASSEN - Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich heeft laten registeren in het donorregister is in 2018 gestegen tot ruim 6,3 miljoen, 42 procent van de bevolking. In 2014 stonden bijna 5,8 miljoen personen (40 procent) in het donorregister.

Het aantal personen dat expliciet geen toestemming tot orgaandonatie geeft, is toegenomen tot 1,9 miljoen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.



Drentse cijfers

In Drenthe staat de gemeente Aa en Hunze bovenaan het lijstje met het hoogste percentage geregistreerde donoren: 29 procent. Drentse hekkensluiters zijn de gemeente Emmen en Hoogeveen met beiden 23 procent. De Drentse percentages wijken niet sterk af van de landelijke percentages. Wel valt op dat in Oost-Groningen minder mensen zijn geregistreerd als donor.



Nieuwe donorwet

In de zomer van 2020 wordt een nieuwe donorwet ingevoerd die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het donorregister wordt opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie wanneer zij geen andere keuze vastleggen. In 2018 zijn bijna 8,7 miljoen personen van 12 jaar of ouder (58 procent) niet geregistreerd in het donorregister. 6,3 Miljoen personen staan wel in het donorregister.



Meer dan de helft van de geregistreerde personen (58 procent) geeft aan donor te willen zijn met of zonder donatiebeperkingen. Van de geregistreerden geeft 30 procent geen toestemming voor orgaandonatie, 11 procent laat de keuze aan nabestaanden of een aangewezen persoon.