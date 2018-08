Eigenaresse waterschoenen meldt zich bij politie

DWINGELOO - De eigenaresse van de waterschoenen die waren achtergelaten bij het Blauwe Meer bij Dwingeloo, is terecht. Ze heeft zichzelf gemeld bij de politie.

De vrouw ging gisteravond rond acht uur het water van het Blauwe Meer bij Dwingeloo in. Ze vroeg mensen in de buurt of ze even op haar schoenen wilden letten. Maar ze keerde niet terug om de schoenen op te halen.Omdat gevreesd werd dat de vrouw misschien wel helemaal niet uit het water was gekomen, werd een zoekactie op touw gezet. Er werd onder andere met een politiehelikopter gezocht. Omdat de vrouw niet gevonden werd, zijn op Twitter en Facebook oproepjes geplaatst door de politie, om er achter te komen wat er met de vrouw gebeurd is.Volgens de vrouw berust het allemaal op een misverstand.