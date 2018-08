'Het wordt een onstuimige nacht'

ASSEN - Er zijn zware buien met veel wind op komst. Dat zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de zware windstoten, die ook in Drenthe worden verwacht.

"Aan het begin van de middag is het nog zonnig en zomers warm en zou je niet zeggen dat er wat aan de hand is. Maar later vanmiddag trekken zware buiten over, mogelijk met onweer", aldus Van der Zwaag. "Met name in het Zuidoosten van Drenthe komen windvlagen voor."En daarmee is het niet afgelopen, want ook vanavond en vannacht valt er regen en trekt de wind aan. "Het belooft een onstuimige nacht te worden", zegt Van der Zwaag. De wind draait naar het westen en kan toenemen tot kracht zes of zeven. "Ik verwacht windstoten van 80 tot 85 kilometer per uur."Ook morgen wordt het opnieuw nat, vooral 's middags. Bovendien wordt het dan een stuk koeler. Vandaag wordt het rond de middag nog 25 graden, maar morgen wordt het volgens Van der Zwaag niet warmer dan 20 a 21 graden