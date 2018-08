Twee verdachten gepakt voor overval op Kruidvat Emmen in 2015

De overval was in 2015 op de Kruidvat aan de Middenhaag (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - De politie heeft twee verdachten opgepakt voor een overval op drogisterij Kruidvat in Emmen in december 2015.

Het gaat om een man van 26 jaar en een vrouw van 23 jaar, beiden uit Almere. Eergisteren werden ze aangehouden. De man heeft inmiddels bekend dat hij de overval heeft gepleegd en zit nog vast. De vrouw bekende dat ze de kleding en het mes die bij de overval zijn gebruikt, heeft laten verdwijnen. Zij mocht na verhoor naar huis.De politie kwam de 26-jarige man op het spoor dankzij tips en een DNA-match. "Tijdens sporenonderzoek na de overval was DNA aangetroffen. Dit bleek na onderzoek door het NFI van de man uit Almere te zijn", aldus de politie.De overval was op 4 december 2015. Een man kwam de Kruidvat aan de Middenhaag in Emmen binnen. Hij bedreigde het personeel met een mes en deed een greep in de kassa. De overvaller vertrok met enkele honderden euro's, volgens de politie.Bewakingscamera's legden de overval vast. Beelden daarvan waren onder meer te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.