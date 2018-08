Spits Nicklas Pedersen definitief naar FC Emmen

VOETBAL - Spits Nicklas Pedersen heeft een contract voor één seizoen getekend bij FC Emmen.

Volgens de club heeft de veertienvoudig Deens international de medische keuring succesvol afgerond."Met Nicklas hebben we de versterking waar we al geruime tijd naar op zoek waren. We kennen hem natuurlijk goed door zijn verleden in de eredivisie. Hij is een ervaren, fysiek sterke spits, precies het type speler dat we graag aan onze selectie wilden toevoegen", zegt FC Emmen-directeur Ben Haverkort.Pedersen zelf is ook blij met zijn komst naar Emmen. "Dankzij FC Emmen kan ik weer op het hoogste niveau in Nederland spelen. Ik wil graag belangrijk zijn voor het team en mijn steentje bijdragen aan de doelpuntenproductie van de club", aldus Pedersen.Met de komst van Pedersen is de zoektocht naar een spits voor de competitiestart afgerond. Emmen speelt zondag de eerste eredivisiewedstrijd, uit tegen ADO Den Haag.