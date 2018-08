Deel dit artikel:











Finale discuswerpen ver weg voor Jorinde van Klinken Jorinde van Klinken lijkt te zijn uitgeschakeld op EK (Foto: RTV Drenthe Archief)

ATLETIEK - Bij het EK Atletiek in Berlijn is Jorinde van Klinken uit Assen er niet in geslaagd om bij het discuswerpen zich direct te plaatsen voor de finale.

Om zeker te zijn van de finale moest Van Klinken een afstand gooien van 58,50 meter, maar kwam de Assense niet verder dan 54,33 meter.



Eerder dit jaar gooide Van Klinken de discus naar 59,02 meter, een persoonlijk record. In Berlijn kon ze in kwalificatiegroep A haar prestatie niet herhalen.



In de eerste poging gooide Van Klinken een afstand van 53,21 meter. De twee poging leverde een verbetering op. De discus raakte na 54,33 meter de grond. De derde en laatste poging was ongeldig.



Theoretische kans

In groep A eindigde Van Klinken als negende en heeft nog, een theoretische, kans zich te plaatsen voor de finale. Als in kwalificatiegroep B, die om 11:00 uur begint, er maar drie atleten verder gooien dan Van Klinken, wordt de Assense alsnog toegevoegd aan de finale, maar die kans lijkt klein.