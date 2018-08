Stelling: Laat kinderen lekker klimmen op hunebedden

BORGER - Klimmen en klauteren op een hunebed. Het klinkt misschien onschuldig. Maar als het aan het Hunebedcentrum en het Drentse Landschap ligt, gebeurt het niet langer.

Bij het hunebed in Borger komen borden te staan om te voorkomen dat mensen er nog op klimmen. Wie dat toch doet, kan een boete verwachten. De bedoeling is dat bij meer hunebedden zo'n bord komt te staan.Hunebedden zijn grafmonumenten; erop klimmen is niet respectvol en ook gevaarlijk, vinden ze bij het Drentse Landschap.