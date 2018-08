OM gaat in hoger beroep in zaak Kasper Wulff

HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak Kasper Wulff. De 43-jarige Hoogevener werd in december 2016 doodgereden door een 52-jarige man uit Elim die gedronken had.

De man werd afgelopen dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een voorwaardelijk rijontzegging van één jaar.Het OM eiste eerder twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk en een rijontzegging van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. "Wij tillen zwaarder aan de feiten dan de rechtbank", zegt OM-woordvoerder Pieter van Rest. "De rechtbank zegt dat de Elimmer er niets aan kon doen dat hij de macht over het stuur verloor. Wij snappen daar niets van."Geralda Wulff-Booij, de weduwe van Kasper Wulff is 'super blij' met de beslissing van het Openbaar Ministerie. "Voor ons kan het toch niet minder dan dit worden. Het is voor mij en de andere nabestaanden een enorme opluchting dat er een hoger beroep komt."Dinsdag reageerde de weduwe erg teleurgesteld op de beslissing van de rechtbank.Tineke Pieters, de advocaat van de man uit Elim pleitte voor vrijspraak en is niet blij met de beslissing van het Openbaar Ministerie: "Jammer, ik vond het een evenwichtig vonnis."Kasper Wulff werd doodgereden terwijl hij op de vluchtstrook van de A37 stond. Hij was zijn vader gaan helpen die een ongeluk had gehad bij knooppunt Hoogeveen.Op dat moment kwam de verdachte aangereden. Volgens getuigen met hoge snelheid. De 52-jarige man uit Elim kon ternauwernood een auto ontwijken die langzamer reed, maar verloor daarbij de macht over het stuur.De auto van de Elimmer raakte daarna eerst een politieauto, daarna de auto van de vader van Wulff en daarna de 43-jarige Kasper zelf. Hij werd de berm in geslingerd en was op slag dood.