Brandweer zoekt met drone naar brandhaarden in Wateren

WATEREN - De brandweer zoekt in Wateren met een drone naar zogenoemde hotspots.

Hotspots zijn plekken onder de grond waar het nog broeit en die kunnen uitgroeien tot een nieuwe brand.De drone is vanmorgen de lucht ingegaan en heeft een warmtebeeldcamera. Daarmee kan de brandweer precies zien op welke plekken het warmer is dan honderd graden.Ondertussen is ook de handcrew uit Overijssel nog aan het werk in het afgebrande natuurgebied. De mannen van de handcrew gaan langs de brandhaarden en openen deze met speciaal gereedschap. Ze blussen de brandhaarden vervolgens met water. De speciale crew uit Overijssel krijgt hulp van Drentse brandweermannen.De brandweer hoopt aan het einde van de dag klaar te zijn met alle bluswerkzaamheden in Wateren.De grote brand in Wateren brak afgelopen dinsdag rond het middaguur uit. Ongeveer 75 hectare heidegebied ging in vlammen op. De politie zegt brandstichting uit te sluiten. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand, want die is nog niet bekend. Ook de politie brengt met een drone het gebied van bovenaf in kaart. Ze hoopt zo aanwijzingen te krijgen over de oorzaak.