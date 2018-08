Deel dit artikel:











Het gehucht Tweeloo moest wijken voor 'blokkendozen'

Het gehucht Tweeloo was twaalf panden groot. Een plek met cultuurhistorische waarde, volgens historica Garry Wiersema. "Toch heeft men besloten het met de grond gelijk te maken. Het enige wat er over is, is de straatnaam en verder staan hier blokkendozen."