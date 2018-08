Oorzaak brand seksclub De Kiel blijft onduidelijk

DE KIEL - De brand in seksclub Continental in De Kiel is te verwoestend geweest om de oorzaak nog te kunnen achterhalen. Dat laat de politie weten.

"Ook is er asbest vrijgekomen bij de brand. Daardoor is het niet mogelijk geweest om uitgebreid onderzoek te doen", zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer."Uit het onderzoek dat wel is gedaan, is niks naar voren gekomen dat wijst op brandstichting." Toch kan dat volgens Van der Meer niet worden uitgesloten, nu een volledig onderzoek vanwege de asbest niet mogelijk is.De club aan de Kwekebosweg, die een begrip was in de omgeving , brandde vorige week donderdagnacht tot de grond toe af. Op dat moment was de seksclub gesloten.Hoe groot de financiële schade is voor de eigenaar, een 33-jarige man uit het Friese Kollum, is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de club wordt herbouwd.